Восстановление ветрогенерации снизило цены на газ в Европе

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Рост выработки электроэнергии за счет ветрогенерации понизил цены на газ в Европе до уровня около $450 за тысячу кубометров.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на четверг в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Заявка на среду была 41,7 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны – газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром"осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,2 млн куб. м на 20 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений. ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Сильная ветрогенерация понизила цены на газ в Европе. Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе в среду обеспечила 20% потребностей региона в электроэнергии. Это почти в два раза больше, чем в воскресенье и понедельник, сообщает ассоциация WindEurope.

Спотовая цена газа в Европе снизилась на 6%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $456 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $437; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $420.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов газа составляет 56,8% – это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 18 апреля резервы удалось увеличить на 0,13 процентного пункта. С наступлением новой рабочей недели объем закачки заметно сократился. Текущие темпы заметно уступают обычным уровням закачки за последние пять лет. При этом погода в первые две декады апреля в Европе несколько прохладнее, чем годом ранее.

В "Газпроме" предупреждают: "Восполнение запасов газа в хранилищах может стать для европейских компаний нетривиальной задачей. Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ".

Европейские терминалы по приему СПГ в марте работали со средней производительностью 58% из-за забастовки на французских терминалах. С начала апреля загрузка составляет 62%. Большинство французских терминалов, которые управляются компанией Elengy, постепенно возвращаются в работу.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт. Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на местном рынке и повышает предложение в мире.

США открыли сезон закачки газа в ПХГ – это произошло с опозданием примерно на неделю.

За очередную отчетную неделю резервы выросли на 0,7 млрд куб. м – это на 10% ниже, чем обычно в этом время.

Текущий уровень запасов составляет 38%, что на 19 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.