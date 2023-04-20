Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Южная Корея выделит $7,9 млрд на поддержку стартапов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи выделят 10,5 трлн вон ($7,9 млрд) на поддержку стартапов, испытывающих трудности на фоне сокращения венчурного финансирования в условиях высокой инфляции и роста процентных ставок.

Средства выделяются в дополнение к пакету мер финансовой поддержки стартапов объемом 30 трлн вон, о котором правительство страны объявило в январе текущего года, пишет газета Financial Times.

Кроме того, южнокорейские власти намерены смягчить регулятивные меры для банков и венчурных инвесторов, чтобы создать для них стимулы для вложения средств в молодые компании.

Многие стартапы в Южной Корее столкнулись с серьезными сложностями и с трудом удерживаются на плаву из-за ухудшения условий привлечения финансирования. В первом квартале текущего года объемы венчурного финансирования в стране упали на 60,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генсек НАТО прибыл в Киев

Что случилось этой ночью: четверг, 20 апреля

Япония эвакуирует своих граждан из Судана

Япония эвакуирует своих граждан из Судана

SpaceX предпримет в четверг повторную попытку запуска лунной ракеты Starship

SpaceX предпримет в четверг повторную попытку запуска лунной ракеты Starship

NASA рассчитывает высадить астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году

В Судане вновь объявили режим прекращения огня

Племянник Кеннеди объявил об участии в предвыборной гонке за пост президента США

Племянник Кеннеди объявил об участии в предвыборной гонке за пост президента США

Credit Suisse до 2020 года вел связанные с нацистами в Аргентине счета

Американский суд на две недели отложил слушания по делу об утечке секретных данных

Аналитики спрогнозировали в этом сельхозгоду рекордный за 20 лет дефицит риса в мире

Аналитики спрогнозировали в этом сельхозгоду рекордный за 20 лет дефицит риса в мире
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });