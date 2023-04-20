Южная Корея выделит $7,9 млрд на поддержку стартапов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи выделят 10,5 трлн вон ($7,9 млрд) на поддержку стартапов, испытывающих трудности на фоне сокращения венчурного финансирования в условиях высокой инфляции и роста процентных ставок.

Средства выделяются в дополнение к пакету мер финансовой поддержки стартапов объемом 30 трлн вон, о котором правительство страны объявило в январе текущего года, пишет газета Financial Times.

Кроме того, южнокорейские власти намерены смягчить регулятивные меры для банков и венчурных инвесторов, чтобы создать для них стимулы для вложения средств в молодые компании.

Многие стартапы в Южной Корее столкнулись с серьезными сложностями и с трудом удерживаются на плаву из-за ухудшения условий привлечения финансирования. В первом квартале текущего года объемы венчурного финансирования в стране упали на 60,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее.