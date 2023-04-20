Китай закупит у РФ два самолета Ил-76 для тушения пожаров
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Россия поставит Китаю два самолета Ил-76 для борьбы с пожарами, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.
"Китайская сторона заинтересована в закупке двух самолетов Ил-76 с водосливными устройствами", - сказал министр журналистам после двусторонней встречи с замминистра МЧС КНР Сюй Цзяайем в четверг.
Китайская сторона также попросила Куренкова подготовить специалистов для тушения пожаров с применением авиации.