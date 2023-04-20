Главы МИД стран Евросоюза 24 апреля обсудят Украину и последствия СВО

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС на уровне глав МИД, который соберется 24 апреля в Люксембурге, в качестве главных пунктов заседания будет обсуждать Украину, следует из опубликованного проекта повестки.

Встреча начнется с обмена мнениями по ситуации в стране после короткого выступления в формате видеоконференции министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Затем министры обсудят "план действий ЕС по геополитическим последствиям" российской специальной военной операции на Украине.

Кроме того, в рамках традиционного раздела текущих международных событий будут затронуты темы Судана, Туниса, Молдавии, Китая и Ливана.

В проекте повестки также указано, что заседанию будет предшествовать неформальный завтрак с участием генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и министра иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир.

Завершится совет рабочим обедом с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.