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Суд в США признал английскую процедуру банкротства банкира Анатолия Мотылева

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Суд в США признал английскую процедуру банкротства банкира Анатолия Мотылева, это позволит ускорить процедуру возврата средств в конкурсную массу для дальнейшей передачи кредиторам.

Как следует из материалов суда по делам о банкротстве Южного круга Флориды, слушание, на котором рассматривался вопрос о признании английского судопроизводства в юрисдикции США, состоялось 28 марта этого года. Суд, рассмотрев ходатайство комитета кредиторов банкира, вынес постановление о признании английского разбирательства и праве представителей конкурсного управляющего Мотылева на судебную защиту в США. В частности, представители российского банкира получат право реализовать активы должника на территории США.

"Новое решение позволит АСВ ускорить процедуру возврата средств в конкурсную массу для дальнейшей передачи пострадавшим", - заявили "Интерфаксу" в АСВ.

Интересы АСВ в судах по делу о банкротстве Мотылева представляет коллегия адвокатов GR Legal. В октябре прошлого года юристы компании добились признания Мотылева банкротом в Швейцарии. Планировалось также подать ходатайство о возбуждении уголовного дела на территории Швейцарии, что позволило бы вернуть выведенные Мотылевым из России активы. Как сообщила "Интерфаксу" адвокат GR Legal Ирина Шоч, заявление о возбуждении уголовного дела в отношении банкира было принято к производству в Швейцарии 11 апреля.

Мотылев прославился тем, что, доведя до санации банк "Глобэкс" в 2008 году, он смог вернуться на финансовый рынок, получив контроль над группой банков и негосударственных пенсионных фондов, которые впоследствии лишились лицензии. Головным банком группы считался "Российский кредит".

В настоящее время Следственный комитет РФ расследует в отношении бывшего владельца банковской империи два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Одно касается банка "Российский кредит", "дыра" в котором составляет более 126 млрд рублей, а другое - о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн рублей "М банком".

Арбитражный суд Москвы в феврале 2018 года признал Мотылева банкротом и ввел в отношении него процедуру банкротства. Общая сумма требований кредиторов к Мотылеву оценивается в 40 млрд рублей. В сентябре 2020 года суд обязал финансового управляющего Мотылева произвести розыск его имущества и активов за пределами России и предпринять любые юридические действия, которые он считает целесообразными в соответствии с применимым законодательством иностранных государств.

В сентябре 2020 года Высокий суд правосудия Англии и Уэльса вынес приказы о заморозке и об аресте его активов по всему миру, а также проведении обысков по всем известным адресам его присутствия. По решению английского суда Мотылев признан банкротом на территории Великобритании и Швейцарии.

США Великобритания Анатолий Мотылев
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