"Рома" в дополнительное время обыграла "Фейеноорд" и вышла в 1/2 финала Лиги Европы
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Рома" победил соперников из нидерландского "Фейеноорда" во втором матче четвертьфинала Лиги Европы.
Результат встречи в Риме - 4:1. В составе "Ромы" отличились Леонардо Спинаццола (60-я минута), Пауло Дибала (89), Стефан Эль-Шаарави (101) и Лоренцо Пеллегрини (108). "Фейеноорд" ответил голом Игора Пайшао (80).
На 77-й минуте арбитр не засчитал гол игрока итальянской команды Брайана Кристанте.
На 120-й минуте игрок "Фейеноорда" Сантьяго Хименес получил красную карточку.
Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу "Фейеноорда". "Рома" выиграла по сумме двух встреч со счётом 4:2.
В полуфинале "Рома" сыграет с немецким "Байером".
Финал турнира состоится 31 мая в Будапеште.