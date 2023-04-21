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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

"Рома" в дополнительное время обыграла "Фейеноорд" и вышла в 1/2 финала Лиги Европы

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Рома" победил соперников из нидерландского "Фейеноорда" во втором матче четвертьфинала Лиги Европы.

Результат встречи в Риме - 4:1. В составе "Ромы" отличились Леонардо Спинаццола (60-я минута), Пауло Дибала (89), Стефан Эль-Шаарави (101) и Лоренцо Пеллегрини (108). "Фейеноорд" ответил голом Игора Пайшао (80).

На 77-й минуте арбитр не засчитал гол игрока итальянской команды Брайана Кристанте.

На 120-й минуте игрок "Фейеноорда" Сантьяго Хименес получил красную карточку.

Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу "Фейеноорда". "Рома" выиграла по сумме двух встреч со счётом 4:2.

В полуфинале "Рома" сыграет с немецким "Байером".

Финал турнира состоится 31 мая в Будапеште.

Рим Фейеноорд
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