Ряд американских штатов призывает отозвать машины Kia и Hyundai после множества угонов

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Генеральные прокуроры 17 американских штатов призвали федеральные власти отозвать миллионы автомобилей южнокорейских Kia и Hyundai в связи с легкостью их угона, передает Associated Press.

Некоторые модели Kia и Hyundai, которые продавались в США в последние 10 лет, не имеют иммобилайзера - стандартного для большинства машин устройства, предотвращающего запуск двигателя без ключа.

Пользователи TikTok разместили в социальной сети видеоролики, где демонстрируется запуск Kia и Hyundai с помощью отвертки и USB-провода. В результате резко увеличилось число угонов этих автомобилей.

По данным генеральной прокуратуры штата Калифорния, количество угонов Kia и Hyundai в Лос-Анджелесе в 2022 году выросло примерно на 85%. Каждый пятый угоняемый в городе автомобиль выпущен одним из двух южнокорейских производителей.

Угоны привели уже к 14 ДТП, в результате которых 8 человек погибли, сообщает Национальное управление по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

"Суть в том, что отсутствие стандартных средств безопасности во многих автомобилях Kia и Hyundai поставило под угрозу автовладельцев и общество, - заявил генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, чьи слова приводятся на сайте генпрокуратуры штата. - Вместо того, чтобы взять на себя ответственность и принять соответствующие меры к исправлению ситуации, эти автопроизводители решили переложить риск на потребителей и наше общество".

Kia заявила, что ее внимание сосредоточено на этой проблеме, "и мы продолжаем принимать меры для решения вопросов, вызвавших беспокойство этих генпрокуроров". По данным компании, машины соответствуют американским федеральным стандартам безопасности и их отзыв не требуется.

Акции Kia на торгах в пятницу подешевели на 1%, Hyundai - на 1,1%.