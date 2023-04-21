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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

В британском правительстве нашли замену Доминику Раабу

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Заместителем премьер-министра Великобритании назначили канцлера герцогства Ланкастерского Оливера Доудена, а министром юстиции - Алекса Чака, бывшего замминистра обороны, сообщает Даунинг-стрит. Ранее обе должности занимал Доминик Рааб.

Рааб 21 апреля ушел в отставку после того, как расследование, проведенное по заказу правительства юристами, подтвердило, что он запугивал и держал себя оскорбительно с подчиненными в Минюсте, а также злоупотреблял должностным положением, когда возглавлял МИД.

Первые сообщения о "буллинге" со стороны министра появились в ноябре прошлого года, когда один из его бывших сотрудников заявил, что Рааб создал "культуру страха". Министр эти обвинения отверг и сам запросил проведения расследования. По информации британских СМИ, жалобы на Рааба подали более 20 раз.

Доминик Рааб в октябре 2022 года занял пост заместителя премьера Великобритании, а также главы Минюста и лорда-канцлера. Он возглавлял МИД в правительстве Бориса Джонсона.

Доминик Рааб Минюст Великобритания Алекс Чак Риши Сунак
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