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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Пентагон возложил надежды на танки Abrams для изменения ситуации на Украине

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли высказал мнение, что применение танков M1 Abrams может изменить ситуацию на Украине.

"Я считаю, что танк M1 Abrams – лучший в мире, есть и некоторые другие хорошие, например, Leopard 2. Когда (на Украину) доставят один танк Abrams, разница будет заметна", - сказал Милли.

В то же время он отметил, что при ведении боевых действий нет какого-то одного идеального средства, все средства, по его словам, должны быть эффективными в совокупности.

Ранее в пятницу сообщалось, что военнослужащие США в ФРГ в начале лета приступят к обучению украинских военных управлению танками M1 Abrams и их обслуживанию.

В январе президент США Джо Байден объявил о решении направить Киеву 31 танк M1 Abrams.

M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. Соединенные Штаты располагают более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, свыше 3 450 машин находятся на хранении.

Пентагон Марк Милли США Украина M1 Abrams
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