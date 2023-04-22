Индия запустит на орбиту два сингапурских спутника

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) в субботу стартует на орбиту с двумя сингапурскими спутниками, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии, в 14:19 по местному времени (в 11:49 МСК).

Основной полезной нагрузкой является спутник дистанционного зондирования Земли TeLEOS-2 массой 741 кг, оснащенный радаром с синтезированной апертурой (SAR), который позволяет получать снимки с высоким разрешением (до 1 метра).

Снимки, сделанные аппаратом, будут использоваться различными ведомствами правительства Сингапура.

Также на орбиту будет выведен экспериментальный кубсат LUMELITE-4, созданный в рамках сотрудничества Агентства по науке, технологиям и исследованиям Сингапура и сингапурского Национального университета. Аппарат массой 16 кг должен будет продемонстрировать работу новой системы передачи данных в космосе с высокой скоростью, которую Сингапур планирует использовать в области повышения безопасности системы навигации морских судов.

Четвертая ступень ракеты останется на орбите и будет использоваться в качестве орбитальной платформы для научных исследований. Всего на ней запланировано проведение семи экспериментов.

Четырехступенчатая ракета-носитель среднего класса PSLV способна выводить полезную нагрузку на различные орбиты, в том числе около 1,7 тонны на солнечно-синхронную полярную орбиту и 1,4 тонны на геопереходную орбиту.