Помощник госсекретаря США посетит Киргизию и Таджикистан

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посетит Киргизию и Таджикистан 22-27 апреля, сообщили в государственном департаменте США.

"Лу отправится в Душанбе, чтобы встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками с акцентом на углубление американо-таджикского партнерства и обсудить общие проблемы и цели, в том числе, в сфере безопасности", - говорится в сообщении на сайте госдепа.

Лу также встретится с представителями прессы и гражданского общества Таджикистана, "чтобы подчеркнуть важность свободы прессы и необходимость сильного гражданского общества".

"Находясь как в Бишкеке, так и в Душанбе, помощник госсекретаря Лу подчеркнет неизменную приверженность США суверенитету, территориальной целостности и независимости Кыргызской Республики и Таджикистана", - говорится в сообщении.