Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Путин и Эрдоган в режиме ВКС примут участие в церемонии завоза топлива на АЭС "Аккую"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании Совета законодателей России в Санкт-Петербурге, сообщил в своем телеграм-канале автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

"Конечно, речь пойдет о запредельно острой международной обстановке", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видео-конференцсвязи примут участие в эпохальном событии: церемонии завоза топлива на АЭС "Аккую".

Также в графике главы государства посещение одного из индустриальных парков Москвы, говорится в сообщении.

Владимир Путин Турция АЭС "Аккую" Реджеп Тайип Эрдоган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МИД Тайваня заявил, что военный конфликт на острове нарушил бы 40% мировой торговли

Глава МИД Тайваня заявил, что военный конфликт на острове нарушил бы 40% мировой торговли

Франция эвакуирует из Судана своих граждан, в том числе дипломатов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 апреля

Судан продлил закрытие своего воздушного пространства до 30 апреля

Судан продлил закрытие своего воздушного пространства до 30 апреля

Что произошло за день: суббота, 22 апреля

В ЕС задумались о запрете транзита товаров через Россию

В ЕС задумались о запрете транзита товаров через Россию

Французский профсоюз пригрозил оставить без света "Роллан Гаррос" и Гран-при Монако

СМИ узнали, что Россия вышлет свыше 30 дипломатов Германии

В Японии готовы сбить ракету КНДР со спутником, если она будет представлять угрозу

В Японии готовы сбить ракету КНДР со спутником, если она будет представлять угрозу

Что случилось этой ночью: суббота, 22 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });