Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для большегрузов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 22:30 по Москве 23 апреля 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.