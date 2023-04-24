В Красном море пропала прогулочная яхта с тремя россиянами на борту

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Красном море пропала прогулочная яхта "30 minutes", на борту которой было трое россиян, сообщило российское посольство в Саудовской Аравии. Дипмиссия и российское генконсульство в Джидде занимаются этим вопросом.

По информации дипломатов, судно шло по маршруту Порт-Саид - Суэц - Хургада - Джидда - Джизан - Джибути. 17 апреля оно вышло из порта Джизана после дозаправки, затем встало на якорь в районе острова Румейн. 19 апреля с яхтой пропала радиосвязь.

Яхту ищут все свободные суда, находящиеся в районе ее предполагаемого местоположения.

Посольство уведомило саудовский МИД о случившемся и поддерживает постоянную связь с погранслужбой, береговой охраной и Единым координационным центром спасения в Джидде, а также другими уполномоченными саудовскими ведомствами.

В российском СК проверят информацию СМИ о том, что капитан из Петербурга с командой моряков, управляя прогулочным судном "30 minutes", перестали выходить на связь в Красном море, сообщило Западное межрегиональное управление СК на транспорте. "Жена одного из работников выступила в СМИ с мнением, что в отношении моряков могли быть совершены противоправные действия", - говорится в пресс-релизе.