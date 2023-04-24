ЕС включил российскую компанию в санкционный список по Сирии

В общей сложности в санкционные списки Евросоюза по Сирии и Ирану попали 33 человека и девять организаций

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз в понедельник включил в санкционные списки, связанные с Сирией и Ираном, 33 человека и девять организаций, говорится в публикации в "Официальном журнале ЕС".

Всего под санкции по Сирии попали 25 человек и восемь структур, включая российское АО "Стройтрансгаз". Помимо этого, санкции ввели против 4-й бронетанковой дивизии сирийской армии, компании Neptunus LLC, благотворительного фонда Areen, сирийской госкомпании Gecopham, трех компаний в сфере безопасности.

В документе отмечается, что такие меры ЕС вводит против Сирии в связи "с нарушениями руководством страны прав человека и международного гуманитарного права".

В санкционные списки по Ирану включили восемь физлиц, включая двух депутатов. Под санкционные меры попала также компания по предоставлению услуг мобильной связи Ariantel. В Брюсселе уточнили, что ЕС вводит санкции против Тегерана из-за "несоразмерного применения силы иранскими силами безопасности в отношении мирных протестующих".