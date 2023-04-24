Генсек ООН заявил о беспрецедентной геополитической напряженности в мире

Антониу Гутерриш считает, что риски возникновения новых конфликтов сейчас высоки

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Мир столкнулся с серией беспрецедентных кризисов, в результате чего ситуация на международной арене - самая напряженная с момента учреждения ООН, заявил в понедельник генсек этой организации Антониу Гутерриш.

"Вызывает опасения серия беспрецедентных и взаимосвязанных кризисов", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

"Международная система оказалась под самым сильным давлением за все время существования ООН", - заявил Гутерриш.

По его мнению, "напряженность между ведущими державами сейчас - на беспрецедентно высоком уровне". Поэтому, по словам генсека, высоки риски возникновения новых конфликтов. "Это может произойти случайно либо - из-за неверных расчетов той или иной стороны",- добавил Гутерриш.

Он призвал страны для нормализации ситуации в мире соблюдать положения устава ООН, в частности - стремиться к мирному решению конфликтов и к сохранению независимости государств. Также Гутерриш напомнил, что страны могут прибегать к его услугам в качестве посредника для решения кризисных ситуаций.

Он в очередной раз высказался за реформу СБ ООН, нацеленную на то, чтобы "отражать новые геополитические реалии".