В Пекине заявили, что односторонние санкции снижают авторитет ООН

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пекин выступает против практики односторонних санкций и считает нужным противостоять им, заявил в понедельник постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь; он также выразил мнение, что подобные меры снижают авторитет ООН.

"Следует противостоять принимаемым в одностороннем порядке санкциям, нарушающим положения международного права", - сказал он на заседании СБ ООН.

По мнению дипломата, "санкции США и других стран, принимаемые вне СБ ООН, нацелены исключительно на то, чтобы сохранить собственное превосходство, монополию на технологии и продвигать идеологию".

"Односторонние санкции (...) ослабляют влияние ООН", - считает Чжан Цзюнь.

"Нужно остановить практику односторонних санкций, противостоять таким противозаконным действиям", - добавил он.