Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

В Пекине заявили, что односторонние санкции снижают авторитет ООН

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пекин выступает против практики односторонних санкций и считает нужным противостоять им, заявил в понедельник постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь; он также выразил мнение, что подобные меры снижают авторитет ООН.

"Следует противостоять принимаемым в одностороннем порядке санкциям, нарушающим положения международного права", - сказал он на заседании СБ ООН.

По мнению дипломата, "санкции США и других стран, принимаемые вне СБ ООН, нацелены исключительно на то, чтобы сохранить собственное превосходство, монополию на технологии и продвигать идеологию".

"Односторонние санкции (...) ослабляют влияние ООН", - считает Чжан Цзюнь.

"Нужно остановить практику односторонних санкций, противостоять таким противозаконным действиям", - добавил он.

ООН Китай США СБ ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генсек ООН заявил о беспрецедентной геополитической напряженности в мире

Генсек ООН заявил о беспрецедентной геополитической напряженности в мире

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Инсайдерские покупки акций в США в марте достигли максимума с мая 2022 года

Инсайдерские покупки акций в США в марте достигли максимума с мая 2022 года

Власти Австралии считают нужным нарастить оборонные расходы

Чистый отток средств из Credit Suisse в I квартале превысил 61 млрд франков

Чистый отток средств из Credit Suisse в I квартале превысил 61 млрд франков

Brent подешевела до $80,53 за баррель

Brent подешевела до $80,53 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 апреля

Около 70% республиканцев по-прежнему поддерживают кандидатуру Трампа

Около 70% республиканцев по-прежнему поддерживают кандидатуру Трампа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });