Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

В Абхазии возбудили уголовное дело по факту похищения двух россиян

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Абхазии возбудили уголовное дело по факту похищения двух россиян, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по факту похищения граждан Российской Федерации Шоклера Леонида и Шейх Исмаила, а также вымогательства денежных средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Шоклер был похищен вечером 14 апреля с территории парковки возле магазина "Сухум-маркет" и перевезен в село Ачадара Сухумского района. В отношении него применили насилие, опасное для жизни. В период до 18 апреля Шоклер неоднократно был перемещен по различным адресам до получения от его матери денежного выкупа в размере $5 тысяч, после чего он был освобожден.

19 апреля был похищен друг Шоклера Исмаил Шейх, которого путем обмана вывезли в село Окум Галского района. В отношении Шейха применили насилие, опасное для жизни, однако ему удалось самостоятельно освободиться из места его незаконного удержания и сообщить о произошедшем сотрудникам милиции.

Подозреваемые в похищении россиян пятеро жителей Абхазии задержаны и заключены под стражу. Против них возбуждено уголовное дело по статьям 117и 160 УК Абхазии (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, угрозы применения насилия, из корыстных побуждений и вымогательство).

Абхазия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп допустил, что откажется от участия в дебатах республиканцев

Трамп допустил, что откажется от участия в дебатах республиканцев
Военная операция на Украине

В Лондоне заявили, что передали Киеву снаряды в том числе с обедненным ураном

Президент ЮАР заявил, что правящая партия требует выхода страны из МУС

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе

Турция с мая вводит пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 130%

Турция с мая вводит пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 130%

Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов из страны

Одна из сторон конфликта в Судане захватила лабораторию с возбудителями кори и холеры

Одна из сторон конфликта в Судане захватила лабораторию с возбудителями кори и холеры

В Генпрокуратуре отметили учащение отказов в экстрадиции обвиняемых из стран Европы

Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 года

Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });