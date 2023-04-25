В Абхазии возбудили уголовное дело по факту похищения двух россиян

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Абхазии возбудили уголовное дело по факту похищения двух россиян, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по факту похищения граждан Российской Федерации Шоклера Леонида и Шейх Исмаила, а также вымогательства денежных средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Шоклер был похищен вечером 14 апреля с территории парковки возле магазина "Сухум-маркет" и перевезен в село Ачадара Сухумского района. В отношении него применили насилие, опасное для жизни. В период до 18 апреля Шоклер неоднократно был перемещен по различным адресам до получения от его матери денежного выкупа в размере $5 тысяч, после чего он был освобожден.

19 апреля был похищен друг Шоклера Исмаил Шейх, которого путем обмана вывезли в село Окум Галского района. В отношении Шейха применили насилие, опасное для жизни, однако ему удалось самостоятельно освободиться из места его незаконного удержания и сообщить о произошедшем сотрудникам милиции.

Подозреваемые в похищении россиян пятеро жителей Абхазии задержаны и заключены под стражу. Против них возбуждено уголовное дело по статьям 117и 160 УК Абхазии (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, угрозы применения насилия, из корыстных побуждений и вымогательство).