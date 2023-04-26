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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

США в 2023 финансовом году произведут 80 ядерных боеголовок

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - США в 2023 финансовом году произведут 80 плутониевых зарядов, следует из данных Национального управления по ядерной безопасности США. Ведомство отвечает за создание и хранение американского ядерного оружия.

Отмечается, что по плану идут работы по продлению срока службы ядерных авиабомб B61-12, прежние версии которых, в частности, размещены в Европе, и модернизации ядерных боеголовок W88 для межконтинентальных баллистических ракет Trident II, которыми оснащены стратегические подлодки класса Ohio.

Кроме того, в рамках программы модернизации американских ядерных сил началось серийное производство ядерных боеголовок W80-4 для крылатых ракет и W87-1 для перспективных межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, которые придут на смену Minuteman III - единственных МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

США Европа Trident Sentinel
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