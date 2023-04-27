Meta в I кв. сократила чистую прибыль на 24%, лучше прогноза

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в первом квартале 2023 года сократила чистую прибыль на 24% и увеличила выручку на 3%, оба показателя оказались лучше ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть Facebook, её чистая прибыль в январе-марте составила $5,709 млрд, или $2,2 в расчете на акцию, по сравнению с $7,465 млрд, или $2,72 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 3% и достигла $28,645 млрд против $27,908 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель вырос на 6%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,02 на акцию при выручке в $27,7 млрд.

Число ежедневно активных пользователей (DAU) Facebook в минувшем квартале достигло 2,04 млрд человек, показатель вырос за год на 4%. Количество ежемесячно активных пользователей (MAU) увеличилось на 2% - до 2,99 млрд человек.

Во втором финквартале Meta планирует получить выручку в диапазоне $29,5-32 млрд, что выше показателя в $28,82 млрд, зафиксированного за тот же период 2022 года. Консенсус-прогноз аналитиков составляет $29,45 млрд.

Котировки акций Meta на дополнительных торгах в среду подскочили на 11,5% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании с начала текущего года взлетела в 1,7 раза (до более чем $538 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил за этот период лишь 13,3%.