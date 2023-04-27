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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Президент Мексики опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с видеообращением, в котором объяснил ухудшение своего состояния на встрече в штате Юкатан в минувшее воскресенье осложнениями, связанными с COVID-19.

"Я вроде как заснул, это было что-то вроде головокружения", - сказал Лопес Обрадор на видео, размещенном в Youtube.

"Врачи немедленно приехали и оказали мне помощь"- добавил он.

По его словам, благодаря помощи медиков его сердце и мозг не пострадали. Президент был доставлен самолетом в Мехико для лечения.

Лопес Обрадор заявил, что у него все хорошо и он продолжает писать речи в преддверии предстоящих мероприятий. При этом глава государства не уточнил, когда планирует возобновить официальную деятельность.

Ранее министр внутренних дел Мексики Адан Аугусто Лопес заявил, что президент может вернуться к исполнению обязанностей уже на этой неделе.

Лопес Обрадор в минувшее воскресенье встречался с военными чиновниками и государственными служащими в городе Мерида (штат Юкатан), чтобы обсудить прогресс в проекте поезда Майя. Во время встречи он потерял сознание из-за резкого падения кровяного давления.

Местные СМИ и пользователи социальных сетей предположили, что у президента случился сердечный приступ или инсульт.

Мексика Андрес Мануэль Лопес Обрадор
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