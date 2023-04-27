Госдеп подчеркнул важность Африканского союза для прекращения военных действий в Судане

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с председателем комиссии Африканского союза (АС) Мусой Факи Махаматом сотрудничество с целью обеспечить прекращение боевых действий в Судане, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

"Госсекретарь Блинкен и председатель Факи согласились с тем, что продолжающееся лидерство АС имеет важное значение для оказания давления на суданские вооруженные силы и Силы быстрого реагирования (СБР) с целью немедленного прекращения военных операций и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа", - говорится в сообщении.

В Судане со середины апреля идут ожесточенные бои между армией страны и СБР.

По данным суданского министерства здравоохранения на понедельник, с начала боестолкновений 459 человек погибли, более 4 тыс. были ранены.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.