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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

TotalEnergies в I квартале увеличила чистую прибыль на 12,4% и повысила дивиденды

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Французская нефтегазовая компания TotalEnergies в первом квартале увеличила чистую прибыль на 12,4% и объявила о повышении дивидендов.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в январе-марте составила $5,557 млрд по сравнению с $4,944 млрд за аналогичный период предыдущего года. Между тем скорректированная прибыль снизилась на 27% – до $6,541 млрд с $7,561 млрд годом ранее.

Выручка уменьшилась на 8,8% – до $62,603 млрд против $68,606 млрд годом ранее.

Добыча углеводородов TotalEnergies в минувшем квартале снизилась на 11% и составила 2,524 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 2,843 млн баррелей годом ранее. Без учета "НОВАТЭКа" показатель вырос на 1%.

Во втором полугодии компания планирует добычу на уровне примерно 2,5 млн бнэ/с, говорится в отчетности.

Совет директоров TotalEnergies рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,74 евро на акцию. Это на 7,25% выше промежуточных дивидендов, которые выплачивались в прошлом году.

Котировки акций TotalEnergies в начале торгов в четверг снижаются на 1,1%. Капитализация компании с начала текущего года уменьшилась на 1,5% (ниже 140 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 поднялся на 15,7%.

TotalEnergies
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