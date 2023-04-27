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Япония планирует досрочно отменить все антиковидные ограничения на въезд

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Власти Японии планируют отменить антиковидные ограничения для прибывающих в страну 29 апреля вместо объявленного ранее 8 мая, сообщает газета Kyodo News.

"По информации источников в правительстве Японии, дата отмены антиковидных ограничений была перенесена на 29 апреля. Это может быть связано с приближающимися длинными праздниками "Золотой недели" с 29 апреля по 5 мая, когда ожидается рост числа путешествий по стране", - пишет издание.

Как отмечает газета, в качестве контроля COVID-19 правительство планирует ввести в пяти основных аэропортах страны систему добровольного тестирования, предназначенную для лиц, например, с симптомами лихорадки.

В настоящее время российским туристам для посещения Японии необходимо предъявить сертификат о трехразовой вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, либо ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до выезда из страны отправления. Результат теста нужно загрузить в установленное на смартфон приложение MySos. Также туристам потребуется получить QR-код для въезда в Японию на сайте Visit Japan и оформить страховку с покрытием лечения от коронавируса.

Япония COVID-19
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