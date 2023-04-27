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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Ракета SpaceX стартовала с новой партией интернет-спутников Starlink

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартовала на орбиту с очередной партией из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 06:40 по времени Тихоокеанского побережья США (в 16:40 по Москве).

Он стал 82-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 13-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,2 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,9 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Через час после старта ракета должна вывести спутники на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в 13-й раз, примерно через 8,5 минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая размещена в Тихом океане в 635 км от базы.

SpaceX Falcon 9 Starlink
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