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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Более десяти человек погибли при крушении катера у берегов Суматры

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 11 человек погибли при крушении быстроходного катера у берегов индонезийского острова Суматра, передает агентство Associated Press.

"Спасатели извлекли из воды 11 тел, в основном женщин и детей, к текущему времени спасено 58 человек", - отмечает агентство.

Еще девять человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Сообщается, что на судне находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. Катер затонул через три часа после выхода из порта в Тембилахане провинции Риау, он направлялся в город Танджунг-Пинанг.

Причина происшествия выясняется.

Индонезия Суматра
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