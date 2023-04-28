Российского посла в Испании вызывали в МИД из-за публикации в твиттере

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Посла России в Испании Юрия Клименко вызывали в МИД страны для объяснений в связи с публикацией видеозаписи в твиттере, сообщает в пятницу газета El Confidencial со ссылкой на собственные источники.

"Российский посол в Мадриде накануне утром был вызван в МИД в связи с нападками на правительство Испании в соцсетях", - пишет газета.

"Государственный секретарь по международным и мировым вопросам Анхелес Морено заявила о необходимости присутствия российского дипломата, которого попросили дать объяснения относительно публикации видеозаписи в твиттере, которая содержит ложные намеки на то, что Испания отправляет военных на Украину", - отмечает издание.

"Министерство обороны Испании незамедлительно опровергло информацию о присутствии испанских военных на Украине", - сообщает El Confidencial.