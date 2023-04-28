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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Сербская газета сообщила о причастности оппозиции к слухам о госпитализации Вучича

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - За распространением ложных сообщений о госпитализации президента Сербии стоят некоторые деятели оппозиции, утверждает в пятницу сербская газета "Новости".

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"Драган Видакович (лидер сербского оппозиционного движения "Партизан" - ИФ) распространяет ложь о здоровье президента. В сообщении, опубликованном в соцсети Twitter, он разместил дезинформацию о состоянии Вучича, сославшись на источники в Военно-медицинской академии", - пишет издание.

Газета напоминает, что Видаковича уже брали под стражу после заявлений, которые угрожали безопасности президента Сербии.

О госпитализации Вучича ранее сообщили некоторые сербские СМИ, в частности белградская радиостанция Б92. Последняя отметила, что получила эту информацию неофициально.

Александр Вучич
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