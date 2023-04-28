Очередная встреча министров обороны стран ШОС пройдет в 2024 году в Казахстане

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Следующее совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоится в 2024 году в Казахстане, сообщила пресс-служба казахстанского оборонного ведомства по итогам совещания в Нью-Дели.

В ведомстве отметили, что участники совещания обсудили укрепление мер доверия в военной области, координацию усилий государств-членов ШОС по противодействию новым вызовам и угрозам региональной безопасности.

Министры обороны Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обменялись мнениями по сотрудничеству в сфере обороны в формате Организации с учетом современной геополитической ситуации, говорится в сообщении.