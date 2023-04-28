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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Белоруссия предложила ВЭБу профинансировать модернизацию МТЗ и "БелАЗа"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии предложило "ВЭБ.РФ" профинансировать модернизацию двух крупных промпредприятий - Минского тракторного завода (МТЗ) и Белорусского автозавода (БелАЗ).

"Есть предложения по двум нашим крупным промышленным предприятиям - это БелАЗ и Минский тракторный завод. Инвестиции составят порядка 7 млрд российских рублей - 2 млрд рублей по БелАЗу и 5 млрд рублей по МТЗ", - сказал вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик на встрече с председателем "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым в Минске.

По словам Пархомчика, белорусская сторона готова за свой счет вложить 20% от необходимой суммы.

"Оба предприятия нормально, устойчиво развиваются, вопросов к экономике нет. Несмотря на сложности текущего момента, они справились с вызовами. Продукция реализуется в полном объеме, есть положительная динамика. Нет экономической составляющей, чтобы не поддержать", - отметил вице-премьер.

Пархомчик также попросил "ВЭБ.РФ" реструктурировать долги шинного комбината "Белшина" и предложил сделать "шаг навстречу, чтобы поддержать экономику этого предприятия".

В начале апреля банк БелВЭБ (дочерний банк ВЭБа) сообщил, что АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ, входит в группу ВЭБ) под поручительство ВЭБа профинансирует модернизацию ОАО "Гродно Азот", для этого открыта кредитная линия с лимитом 3,25 млрд российских рублей сроком на 7 лет. Финансирование осуществляется с субсидированием части процентной ставки за счет средств российского бюджета.

Белоруссия МТЗ Петр Пархомчик ВЭБ.РФ Игорь Шувалов БелАЗ
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