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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Володин направился с официальным визитом на Кубу

Володин направился с официальным визитом на Кубу
Фото: Dogukan Keskinkilic/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу вечером вылетел с официальным визитом в Республику Куба, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В рамках визита в Гаване 29 апреля пройдет первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы, сообщила пресс-служба Госдумы.

Депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения в таких сферах как экономика, энергетика, образование, сельское хозяйство и туризм.

Запланированы также двусторонние встречи с руководством республики, отметили в пресс-службе.

В составе российской делегации - главы профильных комитетов Госдумы и представители министерств.

Вячеслав Володин Куба Россия
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