Лавров заявил о необратимости формирования более справедливой системы мироустройства

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров в видеобращении к участникам и организаторам Всемирной онлайн-конференции по многополярности, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, заявил, что сегодня всем необходимо признать необратимость формирования более справедливой полицентричной системы мироустройства.

"Сегодня всем необходимо признать необратимость формирования более справедливой полицентричной системы мироустройства. В общих интересах сделать так, чтобы многополярная архитектура опиралась не на "баланс страха", а на баланс интересов, на общепризнанные нормы международного права, на взаимоуважительный диалог различных цивилизаций, религий и культур", - сказал Лавров.

Он заявил, что новые мировые центры, в первую очередь в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, добиваются впечатляющих успехов в различных областях - с опорой на самостоятельность, государственный суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность. При этом, по мнению Лаврова, они руководствуются своими коренными национальными интересами, проводят независимую политику во внутренних и внешних делах.

"На наших глазах продолжается обновление инфраструктуры международных отношений. Ярким примером многополярной дипломатии служит деятельность таких многосторонних объединений нового типа, как ШОС и БРИКС. В их рамках страны с разными политическими и экономическими системами, с самобытными ценностными и цивилизационными платформами эффективно сотрудничают в самых различных областях. Тот же БРИКС по праву можно назвать своего рода кооперационной "сеткой", накинутой поверх старых разделительных линий "Север-Юг" и "Запад-Восток". Не случайно наладить связи с этими объединениями, стать их полноправными членами стремится все больше государств Глобального Юга", - сказал глава МИД России.

Он добавил, что Россия остается в авангарде международных усилий по укреплению многополярных, правовых, демократических начал межгосударственного общения.

"В этих целях мы продолжим активно работать на ооновской площадке, включая Группу друзей в защиту Устава ООН. Разумеется, будем и далее тесно координировать наши шаги с многочисленными друзьями, союзниками и единомышленниками, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС и другими региональными объединениями развивающегося мира", - заявил Лавров.