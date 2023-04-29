Три человека ранены в сирийской провинции Хомс в результате ракетного удара Израиля

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей получили ранения в результате ракетного удара израильской авиации по объектам в сирийской провинции Хомс, сообщило в субботу государственное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

По его словам, удар был нанесен после полуночи из воздушного пространства на севере Ливана.

"Израильтяне нанесли ракетный удар по объектам в провинции Хомс. Сирийская ПВО отразила агрессию, несколько ракет были сбиты", - цитирует агентство военного источника.

По его данным, нанесен ущерб заправочной станции, загорелись несколько баков с горючим.