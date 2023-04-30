В Тбилиси прошла акция против давления Запада и развития революционных сценариев

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Тбилиси в воскресенье прошла многотысячная акция за мир и стабильность, против развития в Грузии революционных сценариев и давления Запада.

По заявлению организаторов, цель акции - продемонстрировать негодование грузинской общественности в связи с рисками развития в стране революционных сценариев и попытками втянуть Грузию в войну.

Манифестанты раскритиковали президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая в последнее время озвучивает те же идеи, что и представители оппозиции.

Один из организаторов Заза Папуашвили потребовал от грузинских властей "дать политическую и правовую оценку диктаторского режима "Национального движения" в 2004-2012 годах".

Другое требование протестующих, адресованное политикам Евросоюза и других стран - уважать государственный суверенитет Грузии, не вмешиваться во внутренние общественно-политические дела страны и выстраивать отношения на основе уважения и партнерства.

Кроме того, в списке были требования, касающиеся социально-экономической сферы. Акция прошла без инцидентов.