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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Morgan Stanley сократит еще 3 тыс. человек

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, планирует к концу июня уволить еще 3 тыс. человек. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что сокращения в первую очередь коснутся сегментов инвестиционного банкинга и торговли ценными бумагами и не затронут финансовых консультантов, обслуживающих клиентов подразделения управления состояниями.

Morgan Stanley отказался комментировать ситуацию, сообщает издание.

В декабре 2022 года банк уволил 1,8 тыс. сотрудников и заявлял, что не планирует дальнейших сокращений. Сейчас его штат насчитывает 82 тыс. человек.

Начало текущего года для мирового рынка M&A было самым слабым за 10 лет. Организаторы сделок, активно нанимавшие сотрудников в период пандемии коронавируса, столкнулись с избытком персонала, отмечает FT.

По данным газеты, банки не увольняли сотрудников так активно с финансового кризиса 2008 года. Сокращения в этом году проходят среди прочего в Goldman Sachs Group, Citigroup Inc., Bank of America Corp. и Wells Fargo.

Morgan Stanley США
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