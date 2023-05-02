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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Европол сообщил о задержании около 300 человек по делу о наркоторговле в даркнете

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Полицейская служба ЕС (Европол) в координации с девятью странами провела операцию против нелегального рынка Monopoly Market в даркнете и задержала 288 человек, подозреваемых в продаже или покупке наркотиков, говорится в заявлении службы, опубликованном на ее сайте во вторник.

"288 поставщиков и покупателей, которые занимались десятками тысяч продаж запрещенных товаров, были задержаны в Европе, США и Бразилии", - говорится в заявлении.

Всего полиция арестовала 153 человека в США, 55 в Великобритании, 52 в Германии, 10 в Нидерландах, 9 в Австрии, 5 во Франции, 2 в Швейцарии, 1 в Польше и 1 в Бразилии.

Также было изъято более 50,8 млн евро наличными и в форме виртуальной валюты, 117 единиц огнестрельного оружия и 850 кг наркотиков, среди которых были амфетамины, кокаин, МДМА и ЛСД. Полиция также получила доступ к расширенному списку покупателей, из-за чего теперь тысячи клиентов по всему миру могут попасть под следствие.

Операция под кодовым именем SpecTor состояла из серии отдельных взаимодополняющих действий в девяти странах.

ЕС Европол
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