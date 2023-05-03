Боррель приветствовал проект устава объединения сербских общин

Он также Боррель выразил беспокойство ситуацией на севере Косово

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что на очередной встрече в Брюсселе президента Сербии Александра Вучича и премьера Косово Альбина Курти сделан "важный и символический шаг" к созданию объединения/сообщества сербских общин.

"Оно было согласовано 10 лет назад, и сегодня рабочая группа, состоящая из косовских сербов, наконец, представила сторонам первый проект. Это не окончательный проект, это отправная точка, но все же вот он, первый проект устава этого объединения/сообщества сербских общин", - сказал глава дипломатии ЕС вечером во вторник после завершения очередного раунда диалога на высшем уровне о нормализации отношений Белграда и Приштины.

Боррель приветствовал "тот факт, что этот проект был представлен на рассмотрение". Но при этом отметил, что, "как и ожидалось, взгляды сторон на природу этого объединения/сообщества расходятся".

"Я не ожидал ничего другого. Я был уверен, что у сторон разные взгляды на природу объединения/сообщества сербских общин. Но, даже если они не согласились, они договорились начать переговоры об уставе этого объединения/сообщества в ближайшем будущем, взяв этот первый проект за отправную точку для обсуждения. И я хочу призвать обе стороны конструктивно и добросовестно участвовать в этом процессе и быть готовыми к достижению компромиссов", - продолжил высокий представитель ЕС.

По его словам, Брюссель будет "способствовать этому процессу, начиная с проекта, представленного сегодня, чтобы достичь окончательного соглашения".

Вместе с тем Боррель указал на "менее позитивный пункт".

"Я еще раз выразил нашу серьезную озабоченность по поводу ситуации на севере Косово после недавних дополнительных выборов при очень низкой явке. И ясно, принимая во внимание очень низкую явку, что эти выборы не предлагают долгосрочного политического решения. И наоборот, они могут привести к эскалации и подорвать выполнение Охридского соглашения (договоренность в Охриде, Северная Македония, 18 марта 2023 года о реализации предложения ЕС по базовому соглашению с целью нормализации отношений Сербии и Косово - ИФ)", - сказал он.

Боррель отметил, что весьма встревожен не только он, но "оба лидера также признали серьезность ситуации на местах, и ясно, что необходимы конкретные действия с обеих сторон, чтобы избежать любого риска эскалации".

"Но, к сожалению, сегодня руководители не смогли прийти к какому-либо соглашению", - констатировал глава европейской дипломатии, выразив опасение в связи с возможностью возникновения критической ситуации и призвав к использованию недавнего соглашения о нормализации отношений как основы для продвижения этого процесса.

"И это напрямую связано с европейским будущим как Сербии, так и Косово", - подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам.