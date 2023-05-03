Запасы в подземных хранилищах газа в Европе превысили 60%

Фото: Uwe Anspach/picture alliance via Getty Images

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы превысил 60%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.

Это довольно высокий показатель, но отнюдь не рекордный – в тот же день 2020 года он был на три пункта выше (63,11%).

Невысокий расход запасов газа за минувшую зиму – результат относительно мягкой погоды и сокращения промышленного спроса. Успех летней кампании по восстановлению запасов газа в ПХГ зависит от того, насколько высокой будет температура воздуха, а также от того, будет ли в наличии необходимый объем СПГ на мировом рынке.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на среду в объеме 40,9 млн куб. м, сообщила украинская компания. Заявка на вторник была 39,8 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 40,9 млн куб. м на 3 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка ветрогенерации в Европе держится на скромном уровне. За минувшую неделю ветряки обеспечили 13% потребности региона в электроэнергии; за понедельник и вторник их вклад был в среднем таким же, сообщает ассоциация WindEurope.

Спотовая цена газа во вторник потеряла 3%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $426 за тысячу кубометров.

Ширится разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $410; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $342.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов газа составляет 60,16% - это на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 1 мая (праздничный день) резервы удалось увеличить на 0,35 процентных пункта. Темпы закачки по-прежнему заметно уступают обычным уровням за последние пять лет.

В "Газпроме" предупреждают: "Восполнение запасов газа в хранилищах может стать для европейских компаний нетривиальной задачей. Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ".

Европейские терминалы по приему СПГ в апреле работали со средней производительностью 67%, в первый день мая загрузка была 65%.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на местном рынке и повышает предложение в мире.

США открыли сезон закачки газа в ПХГ – это произошло с опозданием примерно на неделю.

За очередную отчетную неделю резервы выросли на 2,2 млрд куб. м – это примерно в два раза больше, чем обычно в данный период. Текущий уровень запасов составляет 42%, что на 22 процентных пункта превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.