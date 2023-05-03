Число частных предприятий в Китае превысило 49 млн в I квартале

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Количество частных предприятий в Китае на конец марта превышало 49 млн. Таковы данные Государственного управления по регулированию рынка.

На них приходилось 92,3% общего числа компаний в стране.

В первом квартале было создано около 2,039 млн новых частных предприятий, что на 10,7% превышает показатель за тот же период прошлого года, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

В том числе значительный прирост был отмечен в отраслях, наиболее сильно пострадавших во время пандемии COVID-19. Так, в сфере "гостиничный бизнес и общественное питание" число новых компаний увеличилось на 35,7%, в категории "аренда и бизнес-услуги" – на 15,5%.