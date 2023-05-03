IDC улучшил прогноз роста мировых расходов на IT до 4,8% в 2023 году

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Расходы на развитие информационных технологий и услуг в 2023 году увеличатся на 4,8% – до $3,27 трлн, прогнозирует International Data Corporation (IDC).

Апрельский прогноз предусматривал рост на 4,4%.

Аналитики ожидают, что расходы на ИТ-услуги в текущем году повысятся почти на 6%, на программное обеспечение – на 11%, в том числе на облачное ПО – на 19%.

"Компании стали намного более осторожно подходить к расходам, чем год назад, - отметил вице-президент IDC Стивен Минтон. - Усилия по консолидации и контролю за "облачными" бюджетами, а также экономическая неопределенность означают, что ИТ-вендорам приходится приспосабливаться к более медленным темпам роста на новом постковидном рынке".

Глобальные расходы на ПК, как ожидается, снизятся на 12%, на устройства компьютерной периферии (клавиатуры, мыши и т.п.) – на 3%. В то же время траты на сервера и устройства для хранения могут повыситься на 2%.