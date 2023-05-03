В ряде уездов Эстонии с 5 по 9 мая запретили публичные акции с символикой РФ и СССР

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Полиция Эстонии запретила проводить с 5 по 9 мая публичные мероприятия с использованием советской и российской символики в уездах Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, сообщил портал телерадиовещания ERR.

Мероприятия будут запрещены, если будут основания полагать, что они будут способствовать разжиганию вражды и розни. На сегодня ни одного подобного мероприятия зарегистрировано не было.

В полиции предупредили, что будут следить за соцсетями, и напомнили, что за проведение запрещенного собрания может быть назначен штраф или тюремное заключение на срок до года.