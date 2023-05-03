Shell, BP и Total опередили в энерготрейдинге Vitol, Trafigura, Mercuria и Gunvor в 2022 году

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль трейдинговых подразделений нидерландской Shell, британской BP plc и французской TotalEnergies в 2022 году превысила общий показатель Vitol, Trafigura, Mercuria и Gunvor. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Bernstein Research.

В прошлом году три европейских нефтегазовых гиганта получили от сырьевой торговли прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) в размере около $37 млрд, тогда как четверка крупнейших частных энерготрейдеров заработала на торговле энергоресурсами порядка $34 млрд.

По оценкам Bernstein, трейдинговое подразделение Shell зафиксировало EBITDA на уровне $16,6 млрд, TotalEnergies – $11,5 млрд, BP – $8,4 млрд.

Vitol, крупнейший частный энерготрейдер мира, получил в 2022 году рекордную чистую прибыль в размере около $15 млрд, согласно данным информированных источников издания. Валовая прибыль Trafigura в сегменте энергоресурсов составила $8,5 млрд, отмечает Bernstein. Gunvor и Mercuria заработали $5,4 млрд и $4,9 млрд соответственно.

Ввиду различной степени раскрытия финансовых результатов сопоставимость показателей относительна, указывает газета, однако они позволяют судить о размерах трейдингового бизнеса нефтегазовых компаний. Например, в Shell на него пришлось 20% EBITDA в 2022 году, по оценкам Berstein, тогда как в BP – 14%.

Европейские нефтегазовые гиганты не раскрывают финансовые показатели трейдинговых подразделений, ограничиваясь в отчетности качественной оценкой их результатов, поясняет FT.