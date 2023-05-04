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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Глава МИД Пакистана впервые за почти 12 лет посещает Индию

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари в четверг прибыл в Гоа, где примет участие во встрече Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает The Hindustan Times.

Отмечается, что Бхутто Зардари стал первым за почти 12 лет министром иностранных дел Пакистана, который приехал в Индию.

Перед вылетом из Пакистана он указал, что намерен "выразить четкое послание важности ШОС для Пакистана". "Я с нетерпением жду возможности двустороннего взаимодействия со странами, которых входят в эту организацию", - сказал он.

При этом, издание отмечает, что пока информации о планах двусторонних переговорах главы МИД Индии и Пакистана нет.

Отношения Индии и Пакистана исторически складывались напряженно, в частности из-за ситуации с Кашмиром. Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Пакистан Индия
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