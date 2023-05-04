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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В Индии начались переговоры глав МИД РФ и КНР

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в четверг переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом.

Встреча глав МИД двух стран проходит в индийском штате Гоа "на полях" заседания Совета министров иностранных дел стран - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Переговоры начались без вступительных слов для прессы и продолжились в закрытом режиме.

В предыдущий раз Лавров и Цинь Ган встречались в апреле в Самарканде "на полях" министерской конференции стран - соседей Афганистана.

КНР МИД РФ Сергей Лавров Цинь Ган
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