Саудовская Аравия в июне повысит цены на нефть для Европы и снизит для Азии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в июне повысит цены на нефть с поставкой в европейские страны, при этом для азиатских покупателей топливо подешевеет, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

При этом наиболее существенно для клиентов из Азии снизится стоимость "тяжелого" сорта Arab Heavy – на $0,9 за баррель. В результате чего он будет стоить на $0,35 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.

Для покупателей из государств Северо-западной Европы и Средиземноморья цены на большинство марок поднимутся на $1,1 за баррель. Более значительно – на $1,8 за баррель – подорожает только Arab Heavy.