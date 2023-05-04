В Бельгии задержаны семеро сторонников ИГ по подозрению в подготовке теракта

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Федеральная прокуратура Бельгии объявила о проведенных в четверг обысках в нескольких городах и задержании во Фландрии семи "ярых сторонников" террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), которых подозревают в подготовке теракта.

По данным бельгийских СМИ, либо большинство из задержанных, либо все они являются выходцами из Чечни, у троих имеется бельгийское подданство.

"Речь идет о молодых людях в возрасте около двадцати лет, из них некоторые уже совершали мелкие преступления", - цитирует телеканал RTBF описание прокуратурой профиля задержанных.

В свою очередь газета La Libre Belgique сообщает со ссылкой на прокуратуру, что подозреваемые еще не определили конкретную цель будущего нападения, но "активно искали оружие".

Ожидается, что судебный следователь позднее примет решение, будет ли выдан ордер на арест. В качестве потенциального обвинения могут быть выдвинуты "покушение на террористическое убийство, участие в деятельности террористической группы и подготовка теракта", заявляют в федеральной прокуратуре.