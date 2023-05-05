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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Гражданка Грузии получила в Абхазии 10,5 года лишения свободы по обвинению в шпионаже

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Абхазии приговорил гражданку Грузии Кристинэ Такаландзе по обвинению в шпионаже к десяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кристинэ Такаландзе Кристинэ будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Уроженка города Зугдиди (Грузия) проживала в селе Набакеви Гальского района Абхазии. Она была задержана сотрудниками Службы госбезопасности Абхазии 20 июля 2022 года.

По данным следствия, Такаландзе "занималась сбором и передачей представителям спецслужб Грузии сведений о дислокации военных объектов на территории республики и передвижении армейских подразделений".

Свою вину подсудимая не признала. Обвинение требовало для нее 13 лет лишения свободы. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке.

Абхазия Грузия
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