Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Не менее 12 человек погибли в автокатастрофе на юге Турции

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минимум 12 человек погибли, более 30 пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия в турецкой провинции Хатай, сообщают в субботу турецкие СМИ.

По их данным, на трассе Искендерун-Антакья водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в легковые автомобили.

СМИ отмечают, что раненых доставили в больницы. Из 31 пострадавшего трое находятся в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа выразил соболезнования родным погибших.

Турция Минздрав Фахреттин Коджа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 6 мая

Архиепископ Кентерберийский короновал Карла III

Архиепископ Кентерберийский короновал Карла III

Что случилось этой ночью: суббота, 6 мая

В Лондоне в субботу пройдет коронация Карла III

В Лондоне в субботу пройдет коронация Карла III

Полицейские профсоюзы Франции потребовали от Макрона принять "закон против погромщиков"

Полицейские профсоюзы Франции потребовали от Макрона принять "закон против погромщиков"

Что произошло за день: пятница, 5 мая

L'Oreal четвертый год возглавляет рейтинг самых дорогих косметических брендов мира

Губернатор Бали предложил ввести на 100 лет квоты для иностранных туристов

Губернатор Бали предложил ввести на 100 лет квоты для иностранных туристов

Продлена лицензия OFAC на операции по финансированию энергетики с санкционными структурами из РФ

Продлена лицензия OFAC на операции по финансированию энергетики с санкционными структурами из РФ

Молдавия вслед за странами ЕС ограничит импорт зерновых и масличных с Украины

Молдавия вслед за странами ЕС ограничит импорт зерновых и масличных с Украины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });