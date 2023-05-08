Тридцать тысяч канадцев на западе страны призвали к эвакуации из-за лесных пожаров

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Канадские власти обратились к 30 тыс. жителей провинции Альберта на западе страны с призывом покинуть свои дома из-за неутихающих в этом регионе сильных лесных пожаров, сообщили в понедельник западные СМИ.

Накануне пожарные службы зафиксировали свыше 100 очагов возгорания в регионе. На провинцию Альберта при этом приходится более двух десятков пожаров, распространение которых пока не удается взять под контроль,

Премьер провинции Даниэль Смит в минувшую субботу назвала складывающуюся обстановку беспрецедентной и ввела в Альберте режим чрезвычайной ситуации.

Однако прошедшие ливневые дожди позволили пожарным накануне пробиться в районы на юге провинции, ранее не доступные из-за пожаров. В то же время на севере Альберты положение остается очень сложным.

В экстренных службах еще не могут подсчитать размер урона от стихийного бедствия.

В соседней с Альбертой провинции Британская Колумбия также зарегистрировали два пожара, распространение которых пока не сумели остановить.

СМИ напоминают, что за последние годы западная Канада неоднократно сталкивалась с погодными катаклизмами. В 2016 и 2021 годах регион пережил сильнейшие лесные пожары.