Президент Абхазии поздравил Путина и россиян с Днем Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского коллегу Владимира Путина и народ России с 78-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"Победа в Великой Отечественной войне является великолепным примером солидарности и единства в общей истории наших государств. Память о подвиге и самопожертвовании наших героев за свободу объединяет и связывает наши дружественные народы нерушимыми узами", - говорится в поздравлении.

Абхазский лидер отметил, что 9 мая вошло в мировую историю как день, когда советские солдаты победили войска гитлеровской Германии.

"Сегодня мы отдаем дань особого уважения героическому подвигу советских солдат и тружеников тыла. Единство всего советского народа и стремление защитить нашу общую Родину помогли сокрушить фашизм и спасти мир от порабощения", - добавил он.

Бжания пожелал президенту РФ крепкого здоровья и успехов в работе на благо страны.